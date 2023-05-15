خادم الحرمين يبعث رسالة خطية للرئيس الموريتاني لحضور الدورة الـ32 للقمة العربية

وفي بداية الاستقبال نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله-، إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار. فيما حمَّله، الرئيس الموريتاني تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي المزيد من الرفعة والنماء.