"مسك".. طالبة بالمتوسطة تحوّل مخلفات المانجو لطاقة حيوية

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة بإدارة تعليم صبيا، اليوم الخميس، بابتكار الطالبة الموهوبة "مسك" التي استطاعت تحويل مخلفات المانجو إلى طاقة حيوية ونظيفة تحافظ على البيئة.
جاء ذلك تزامنًا مع مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2024 في نسخته الـ 20، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، برعاية أمير منطقة جازان، بالمركز الحضاري بصبيا.
وتفصيلاً، قدمت الطالبة الموهوبة مسك محمد علي عقيلي الحازمي، بالصف الثالث بالمتوسطة الثانية بضمد "فصول الموهوبات"، مشروعًا علميًا في مجال علوم الأرض والبيئة.
والمشروع عبارة عن مركب "نانو" قابل للتحلل الحيوي مقوى بألياف النانو السليلوزية من مخلفات المانجو لاستبدال عبوات المواد الغذائية البلاستيكية الاصطناعية.
يذكر أن الطالبة الموهوبة شاركت في المؤتمر العلمي بمكة المكرمة 2020م، والمعارض المركزية للأولمبياد "إبداع" 2023م، بمدينة الرياض، وتجارب بيئة الجاذبية الصغرى 2023م، بتعليم صبيا.
كما شاركت "مسك" في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمحافظة صبيا 2023م، وملتقى الموهبة والإبداع 2023م بتعليم صبيا، تحت شعار: "الموهوبون.. رؤية وطن السعودية نحو الفضاء"، والمعارض المركزية لأولمبياد إبداع 2024م، بمدينة الرياض ومعرض "إبداع جازان" 2024م.