"مسك".. طالبة بالمتوسطة تحوّل مخلفات المانجو لطاقة حيوية

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة بإدارة تعليم صبيا، اليوم الخميس، بابتكار الطالبة الموهوبة "مسك" التي استطاعت تحويل مخلفات المانجو إلى طاقة حيوية ونظيفة تحافظ على البيئة.