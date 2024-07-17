"الخطيب" يعلن عن إطلاق التأشيرة السياحية بعد شهر

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب خلال المؤتمر الصحافي الحكومي للإعلان عن تفاصيل موسم صيف السعودية 2024 أنه سيتم إطلاق التأشيرة السياحية بعد شهر.
وقال "الخطيب": إن قطاع السياحة يمثل فقط 3% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي، و10% من الاقتصاد العالمي في 2019.
وأضاف: بتوجيهات ولي العهد عزمنا على تطوير هذا القطاع.
وأردف وزير السياحة: لدينا طاقات شبابية في قطاعات متعددة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وشدد "الخطيب" على أن المملكة هي الدولة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين.
وأشار إلى وصول دخل السياحة إلى 5% من الاقتصاد خلال النصف الأول من 2024.
وتابع بالقول: أسسنا صندوق التنمية السياحي لدعم القطاع الخاص.
واعتبر وزير السياحة أن العمل المشترك مع الجهات المعنية سبب رئيس في نجاح قطاع السياحة.
وقال "الخطيب" أثناء المؤتمر الصحفي: بلادنا تمتلك تضاريس متنوعة.. لذلك نحن نملك منتجاً يجذب العالم أجمع باختلافه، والشعب السعودي مُرحب ومضياف.
وأضاف: حققنا 60 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2024، وقد أنفقوا ما قيمته 150 مليارًا.
وأشار وزير السياحة إلى أن دول العالم جميعها تستطيع بناء مرافق وفنادق مميزة باستثناء العناصر البشرية التي تمتلكها المملكة.