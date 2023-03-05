طويلة الأمد.. تسع فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في الطائف

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي، أن الأمانة تسعى إلى زيادة التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة الخدمية والسياحية والترفيهية، خاصة أن الطائف تعد من أبرز مدن السياحة المحلية، وبها عديد من الفرص الجاذبة لرؤوس الأموال.