تغيّرات جوية تطال 6 مناطق.. ضباب كثيف وأمطار ورياح تضرب مواقع متعددة اليوم

شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات جوية جديدة من المركز الوطني للأرصاد شملت 6 مناطق مختلفة، تنوعت فيها الحالات الجوية ما بين ضباب خفيف وضباب كثيف وأمطار خفيفة، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية ورياح نشطة في بعض المواقع، وذلك اليوم الأربعاء.
في منطقة جازان، أطلق المركز تنبيهًا باللون الأصفر لتكون ضباب خفيف على محافظات جازان، فرسان، الدرب وبيش، يبدأ من الساعة 01:00 فجراً ويستمر حتى 08:00 صباحاً، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح ما بين 3 إلى 5 كيلومترات.
أما المدينة المنورة، فقد شمل التنبيه محافظة المهد ووادي الفرع، وتوقع المركز تكوّن ضباب خفيف في ذات التوقيت، مما يؤدي لتدني الرؤية الأفقية بنفس المعدلات.
من جانبها، جاءت منطقة مكة المكرمة في واجهة التنبيهات من حيث عدد المحافظات وتنوع الظواهر، حيث شمل التحذير العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، بحرة، الليث، القنفذة والمويه. تنوعت الحالات بين ضباب خفيف وضباب كثيف وأمطار خفيفة متوقعة من الظهيرة وحتى المساء، مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، كما أُطلق تنبيه برتقالي للطائف نظراً لاحتمال شبه انعدام الرؤية نتيجة كثافة الضباب.
وفي المنطقة الشرقية، شملت التنبيهات محافظات الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، بقيق، العديد، والنعيرية. وتركزت الحالة على تكوّن ضباب كثيف من الساعة 01:00 فجراً حتى 08:00 صباحاً، حيث تم رفع درجة التنبيه للون البرتقالي في بعض المواقع مثل النعيرية، بسبب توقع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
منطقة عسير شهدت تنوعاً مماثلاً، حيث صدر تنبيه بهطول أمطار خفيفة على أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة وبارق، تبدأ من الساعة 14:00 ظهراً وتستمر حتى الساعة 19:00 مساءً، وترافقها رياح نشطة وصواعق رعدية. كما صدر تنبيه آخر بتكوّن ضباب خفيف على محافظتي البرك والقحمة خلال ساعات الفجر حتى الصباح الباكر.