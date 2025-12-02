تغيّرات جوية تطال 6 مناطق.. ضباب كثيف وأمطار ورياح تضرب مواقع متعددة اليوم

وفي المنطقة الشرقية، شملت التنبيهات محافظات الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، بقيق، العديد، والنعيرية. وتركزت الحالة على تكوّن ضباب كثيف من الساعة 01:00 فجراً حتى 08:00 صباحاً، حيث تم رفع درجة التنبيه للون البرتقالي في بعض المواقع مثل النعيرية، بسبب توقع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.