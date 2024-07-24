"الأرصاد" عن الأربعاء: رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من الرياض والمدينة ومكة وجازان

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.