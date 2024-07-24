"الأرصاد" عن الأربعاء: رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من الرياض والمدينة ومكة وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الرياض؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: الباحة، عسير، جازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.