٨ فرق إسعافية للهلال الأحمر وعناية طبية متقدمة تباشر حادثة حافلة بالشمالية

وأضاف أن جميع المواطنين والمقيمين الموجودين تعاونوا مع الفرق الإسعافية والطبية مطالباً عدم التجمهر أثناء الحوادث، والتقيد بما تقدّمه الهيئة من إرشادات توعوية، وتحذيرات تخدم الجميع، وتسهم في الوصول إلى موقع الحادث من أجل تحقيق الهدف المنشود، والاستعانة دائماً بالرقم (٩٩٧) في حال وجود مريض أو مصاب أو عن طريق تطبيق أسعفني أو الاستعانة بنداء استغاثة من خلال تطبيق توكلنا.