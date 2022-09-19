٨ فرق إسعافية للهلال الأحمر وعناية طبية متقدمة تباشر حادثة حافلة بالشمالية

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم بلاغاً في تمام الساعة (٠٦:٠٠) صباحاً يفيد بوقوع حادث تصادم حافلة ركاب مقيمين مع شاحنة في محافظة طريف على الطريق الدولي باتجاه مدينة عرعر بمسافة (٢٥) كم.
وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية نواف مياح العنزي بأنه على الفور تم توجيه ( ٨ ) فرق إسعافية وعناية طبية متقدمة من داخل المنطقة لمباشرة الحادث.
وأوضح العنزي بأنه عند الوصول للموقع اتضح وجود (٢٤) حالة؛ نُقل منها (١٤) حالة عن طريق الهلال الأحمر إلى المنشآت الصحية بمحافظة طريف منها حالة وفاة واحدة، فيما تم نقل ( ١٠ ) حالات عن طريق جهات صحية أخرى.
وأضاف أن جميع المواطنين والمقيمين الموجودين تعاونوا مع الفرق الإسعافية والطبية مطالباً عدم التجمهر أثناء الحوادث، والتقيد بما تقدّمه الهيئة من إرشادات توعوية، وتحذيرات تخدم الجميع، وتسهم في الوصول إلى موقع الحادث من أجل تحقيق الهدف المنشود، والاستعانة دائماً بالرقم (٩٩٧) في حال وجود مريض أو مصاب أو عن طريق تطبيق أسعفني أو الاستعانة بنداء استغاثة من خلال تطبيق توكلنا.