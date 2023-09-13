أمطار رعدية ورياح.. "الأرصاد" توضح أبرز الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة.
وتوقع أن تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة.
وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 مئوية بالأحساء، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 15 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بالدمام 90%.