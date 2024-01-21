منجم عالمي للفوسفات.. "حزم الجلاميد".. 13 عاماً تروي عن قرية محط أنظار المستثمرين

وكان نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023 نوفمبر الماضي، قد قال: "إن منطقة الحدود الشمالية تضم 25% من إجمالي الثروة المعدنية بالمملكة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 تريليون ريال"، مشيراً إلى أن الميزة التنافسية بالمنطقة كبيرة بوجود الفوسفات، حيث استثمرت المملكة في البنية التحتية ما يزيد على 120 ملياراً لدعم ونجاح المشاريع.