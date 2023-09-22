نائب أمير المنطقة الشرقية: نعيش حلم قائد يتحقق ومسيرة أمة مستمرة في البناء والتطور

وأضاف: "يشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين لتوحيد هذا الوطن الشامخ على يد والدنا المؤسس الملك -طيب الله ثراه- ولم يكن للأحلام أن تتحقق ولا للأماني أن تصبح واقعًا لو لم تكن هناك إرادة قوية وعزيمة وإصرار من القائد الملهم الذي حمل على عاتقه همّ توحيد الوطن، وقيادة أمة نحو آفاق واسعة من المستقبل المشرق، وأنه ليوم عظيم نستلهم فيه المنجزات الوطنية؛ نتيجة لجهود بُذِلَت من ملوك المملكة -رحمهم الله- وحتى عهدكم الزاهر الميمون المليء بالمكتسبات الوطنية، وإنه لفضل كبير من الخالق -عز وجل- أن يعيش الإنسان ليرى حلم قائد يتحقق، ومسيرة أمة مستمرة في البناء والنماء والتطور والتقدم والازدهار".