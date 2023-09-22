نائب أمير المنطقة الشرقية: نعيش حلم قائد يتحقق ومسيرة أمة مستمرة في البناء والتطور

رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقال: "في ظل التقدم والنماء والازدهار الذي تعيشه المملكة، وفي وظل أمن وأمان وإنجازات عظيمة تقودنا إلى المستقبل، ونسير فيها تحت قيادتكم، وبتوجيهاتكم ورؤيتكم السديدة".
وأضاف: "يشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين لتوحيد هذا الوطن الشامخ على يد والدنا المؤسس الملك -طيب الله ثراه- ولم يكن للأحلام أن تتحقق ولا للأماني أن تصبح واقعًا لو لم تكن هناك إرادة قوية وعزيمة وإصرار من القائد الملهم الذي حمل على عاتقه همّ توحيد الوطن، وقيادة أمة نحو آفاق واسعة من المستقبل المشرق، وأنه ليوم عظيم نستلهم فيه المنجزات الوطنية؛ نتيجة لجهود بُذِلَت من ملوك المملكة -رحمهم الله- وحتى عهدكم الزاهر الميمون المليء بالمكتسبات الوطنية، وإنه لفضل كبير من الخالق -عز وجل- أن يعيش الإنسان ليرى حلم قائد يتحقق، ومسيرة أمة مستمرة في البناء والنماء والتطور والتقدم والازدهار".
كما رفع نائب أمير المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقال: "سيدي تتطور الأوطان وتتقدم الأمم والشعوب برؤية ومنهج واضح، وخطط طموحة تستشرف المستقبل، وهو ما تعيشه بلادنا ولله الحمد، في ظل رؤيتكم الطموحة والملهمة التي حققت تحولات كبيرة على كل الأصعدة، في ظل توجيهات ودعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن والتقدم والنمو على جميع المستويات داخلياً وخارجياً".
وأضاف: "وفي هذه الذكرى الطيبة أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطني الغالية، أسأل الله أن يحفظ لوطننا قائد مسيرته سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم سموكم سنداً وقائداً لكل تقدم ونجاح يصب في مصلحة الوطن، ويرفع من جودة حياة كل من يعيش على ثرى وطننا الغالي".