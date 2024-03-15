"أمانة تبوك" تكثف جهودها لمعالجة تجمعات الكلاب الضالة وتكاثرها بالأحياء السكنية

كثفت أمانة منطقة تبوك جهودها لمعالجة تجمعات الدواب الضالة والحد من تكاثرها في المدينة وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بناءً على توجيهات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، بضرورة تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانات اللازمة والتنسيق مع كافة القطاعات لمعالجة انتشار الدواب الضالة في المدينة.
وفي التفاصيل، جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته (سبق) في تقرير سابق عن شكوى أهالي تبوك من تجمعات الكلاب في الأحياء السكنية وتعرض مواطن وطفل لهجوم شرس في حادثين منفصلين، حيث صرح المتحدث الرسمي للأمانة يحيى الجراح: بأن الأمانة عملت على تنفيذ سلسلة من الإجراءات ذات الأثر لمكافحة الدواب الضالة والحد من انتشارها، وذلك بالتعاون مع الفرق الأمنية من خلال رصدها لمواقع تجمعات هذه الدواب في وادي ضبعان ووادي أبو نشيفه والمزارع المحيطة.
وأوضح "الجراح" أن الأمانة بدأت المعالجة من المصدر من خلال الانتقال من مرحلة الاصطياد لمرحلة الالتقاط بالتخدير عن بعد وبعد ذلك يتم نقلها للمأوى الذي تم تجهيزه خارج النطاق العمراني للقيام بعمليات المعالجة للحد من تكاثرها ووضع شرائح إلكترونية تتضمن بيانات المعالجة والتطعيمات التي حصلت عليها الدابة، بالإضافة إلى أن الشريحة تتيح تتبع هذه الدواب في حال خروجها أو هربها من المأوى.
وأضاف متحدث الأمانة بأن العمل جارٍ على تأمين 100 جهاز طارد للدواب الضالة، ويعمل بالطاقة الشمسية وبالموجات فوق الصوتية، ويوضع في الأحياء الطرفية المحاذية للمزارع وواديي أبو نشيفة وضبعان؛ للحد من دخول الدواب الضالة لأحياء المدينة.
وأكد أن الأمانة طرحت مشروعاً لأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة الدواب الضالة وهو تحت إجراءات الترسية على إحدى الشركات المتخصصة للبدء في أعمال المعالجة بأحدث الآليات والتقنيات المتاحة.
وقال "الجراح": بناءً على تلك الإجراءات فقد تم العمل حتى الآن على معالجة 1250 دابة والعمل جار على تكثيف الجهود للحد من انتشار هذه الدواب بشكل ملحوظ.
واختتم حديثه منوهاً بتوجيه أمير المنطقة بتخصيص هاتف مباشر خاص بتلقي بلاغات الدواب الضالة فقط، داعياً الجميع للتعاون مع الأمانة بالإبلاغ من خلال الرقم 0558554907.