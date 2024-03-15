"أمانة تبوك" تكثف جهودها لمعالجة تجمعات الكلاب الضالة وتكاثرها بالأحياء السكنية

وفي التفاصيل، جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته (سبق) في تقرير سابق عن شكوى أهالي تبوك من تجمعات الكلاب في الأحياء السكنية وتعرض مواطن وطفل لهجوم شرس في حادثين منفصلين، حيث صرح المتحدث الرسمي للأمانة يحيى الجراح: بأن الأمانة عملت على تنفيذ سلسلة من الإجراءات ذات الأثر لمكافحة الدواب الضالة والحد من انتشارها، وذلك بالتعاون مع الفرق الأمنية من خلال رصدها لمواقع تجمعات هذه الدواب في وادي ضبعان ووادي أبو نشيفه والمزارع المحيطة.