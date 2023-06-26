1200 أضحية.. "نفع" تُكمل استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي خلال الحج

وأضاف "الجهني" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها ومن ثم إرسال رسائل نصية على جوالات الموكلين؛ مشيراً إلى أن الجمعية شكّلت فريقاً على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ ومن ثم ذبحها وتوصيلها بواسطة برادات حفظ اللحوم ووضعها في أكياس مصممة لهذا المشروع، وتوزع على الأسر المستفيدة الذين يتجاوز عددهم (2000) أسرة خلال يومي 10 و11 من ذي الحجة، كما يمكن التواصل بشأن الأضاحي عبر خدمة الواتساب على الرقم (0536036088).