وفق نظام الشركات الجديد.. "التجارة" توضح الشروط الواجب توافرها لتعديل "عقد التأسيس"

وأضافت الوزارة، أنه لا يمكن تقديم طلب "تعديل عقد التأسيس" في حالات" وجود طلبات تجديد أو تعديل السجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، أو أن السجل التجاري للشركة منتهٍ، أو في حالة وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم للشركة نفسها".