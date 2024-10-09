وفق نظام الشركات الجديد.. "التجارة" توضح الشروط الواجب توافرها لتعديل "عقد التأسيس"

كشفت وزارة التجارة عن أهم الشروط الواجب توافرها لتعديل عقد التأسيس، بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد.
وأوضحت "التجارة"، أن الشروط تتضمن تقديم الطلب من قِبل "الشريك/المدير/المفوض"، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسة للشركات فقط".
وأضافت الوزارة، أنه لا يمكن تقديم طلب "تعديل عقد التأسيس" في حالات" وجود طلبات تجديد أو تعديل السجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، أو أن السجل التجاري للشركة منتهٍ، أو في حالة وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم للشركة نفسها".