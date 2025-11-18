الحقيل يرعى توقيع شراكات بـ231 مليون ريال لتعزيز الرقابة البلدية ورفع كفاءة الخدمات

وتشمل العقود تنفيذ خدمتي الرقابة على الحفريات ومخالفات البناء في أمانات المنطقة الشرقية، ومحافظة الأحساء، وحفر الباطن، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وتبوك، ومحافظة الطائف، ونجران، وجازان، عبر شركتين وطنيتين متخصصتين في مجالات الرقابة التقنية والتشغيل الذكي، هما شركة تي يو في راينلاند العربية المحدودة، وشركة علم لأمن المعلومات.