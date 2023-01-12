31.604 جولات رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ لمكافحة "التستر"

وأشارت الوزارة إلى أن منطقة المدينة المنورة تَصدرت إجمالي عدد الجولات بـ(4706) جولات ميدانية، تلتها منطقة عسير بتنفيذ (4685) جولة، و(4606) جولات في منطقة مكة المكرمة، و(4140) جولة في الرياض، و(3975) جولة في جازان، و(1915) جولة في المنطقة الشرقية، بينما تم تنفيذ (1437) جولة في منطقة القصيم، و(1260) جولة في حائل، و(1349) جولة في الباحة، و(939) جولة في تبوك، إضافة إلى (915) جولة في نجران، و(583) جولة بالحدود الشمالية، و(496) جولة بمنطقة الجوف.