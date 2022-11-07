لا للروماتيزم.. "العين الحارة" بالليث خطوة في طريق السياحة الاستشفائية بالمملكة

وتمتاز المياه الحارة بالليث بخصائص عِدة منها: درجة حرارة المياه التي تصل إلى 80 درجة مئوية، وخزان جوفي عميق، وتدفق عالٍ يراوح بين 28 و46 م3/س، إضافة إلى احتوائها على عديد من المعادن ذات الفوائد العلاجية المختلفة، مثل: الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وكبريتات الكلوريد، مع خلوها من البكتيريا القولونية (E.coli)، كما توفر مركز العين الحارة للعناية المتخصصة خدمات تأهيلية وتجميلة، وعناية شاملة للمرضى والزوار من علاج طبيعي فيزيائي، وعلاج للأمراض الجلدية، وتأهيل ما بعد الجراحة، ومركز للتجميل غير الجراحي.