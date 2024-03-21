من خلال "أبشر".. إتاحة خدمة التبرع السريع عبر "إحسان"

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول لتطبيق منصة "أبشر"، ثم اختيار التبرع مع "إحسان" من خدماتي، ثم اختيار أي من فرص التبرع المتاحة، ثم تحديد المبلغ المراد التبرّع به أو إدخال مبلغ آخر، وبعد ذلك إتمام التبرّع.