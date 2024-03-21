من خلال "أبشر".. إتاحة خدمة التبرع السريع عبر "إحسان"

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" عن إتاحة خدمة التبرع السريع من خلال المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، وذلك عبر تطبيق أبشر، حيث ستمكّن الخدمة المواطنين والمقيمين من التبرّع بسهولة للحالات الإنسانية والمشاريع الخيرية المعتمدة من منصة إحسان، وتشمل (6) فرص للتبرع؛ وهي: "زكاة المال، فرص عامة، وقف، العناية بالمساجد، ووقف إحسان".
ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول لتطبيق منصة "أبشر"، ثم اختيار التبرع مع "إحسان" من خدماتي، ثم اختيار أي من فرص التبرع المتاحة، ثم تحديد المبلغ المراد التبرّع به أو إدخال مبلغ آخر، وبعد ذلك إتمام التبرّع.
وتأتي خدمة إتاحة التبرع السريع مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية لتعظيم أثر العمل الخيري، الذي ترعاه المملكة، وذلك من خلال الوسائل المعتمدة والآمنة.
يُذكر أن منصة "إحسان" تحظى بدعم تقني من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وتشرف عليها 13 جهة حكومية، كما يشرف عليها لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة لأحكام الشريعة الإسلامية.