دار عالمية للمزادات تعرض مصحفًا مملوكيًّا ضخمًا يعود للقرن الـ14

يُشارُ إلى أنّ مزاد "سوثبي" سبق وقدم مزادًا للفنون الإسلامية، يضمُّ صفحات من القرآن؛ حيث الآيات مفصولة بحلقات دائرية صفراء مع نقاط حمراء، وعناوين السوَر مكتوبة باللون الأحمر، والأقسام النصية الإضافية مميزة بحواف هامشية بالألوان الأصفر والأحمر والأسود، ويقدر ثمن المصحف ما بين 15 و25 ألف جنيه إسترليني.