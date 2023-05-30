السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض وتحييد خطره

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بما في ذلك اقتناؤها يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.