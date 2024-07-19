أصاب بنوكًا ومطارات.. "الحمادي": "العطل التقني العالمي" هو الأكبر منذ 10 أعوام ويستمرّ أيامًا

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن العطل التقني بنظام "crowdstrike" يعتبر الأكبر خلال العشر السنوات الماضية، وأنه سيستمرّ أيامًا عدّة.
ولفت "الحمادي" إلى أنّ تحديثًا جديدًا في نظام "crowdstrike" سبّب العطل التقني في دول العالم، وأن شركة طيران "ناس" تستخدم هذا النظام.
وأكّد الخبير لـ"الإخبارية" أن هذا خلل فني وليس هجومًا إلكترونيًّا، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك تعطّلت مطارات وبنوك ووسائل إعلام في أوروبا.
وتوقّع "الحمادي" استمرار مشكلة الخلل أيامًا حتى يتمّ حلّها؛ حيث الحديث عن مئات الآلاف من الأجهزة المتضررة، والعطل التقني في الحواسيب تسبّب في خسائر كبيرة وإرباك للعمليات العالمية في قطاعات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك وغيرها.