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أصاب بنوكًا ومطارات.. "الحمادي": "العطل التقني العالمي" هو الأكبر منذ 10 أعوام ويستمرّ أيامًا

أشار إلى أنّه "خلل فني وليس هجومًا إلكترونيًّا والحديث عن مئات الآلاف من الأجهزة المتضررة"