بيور الاستشارية" تعلن عن إطلاق خدماتها في قطاع استراتيجيات التواصل الدولي

وفي كلمته خلال منتدى ( SAMCA)، قال أنس الصافي، الشريك الإداري في "بيور الاستشارية": "لطالما كانت لدينا في "بيور الاستشارية" رؤيةٌ طموحة لبناء شركة استشارات سعودية تعمل بمعايير عالمية وغاية ملهمة ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق المستقبل، ويُعدّ إطلاق خدمتنا الجديدة لوحدة التواصل الدولي الاستراتيجي، والتي تتوافق مع التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030؛ خطوةً قوية في هذا الاتجاه، حيث يبحث عملاؤنا في المملكة عن شركاءَ يجمعون بين الفهم العميق للسياق المحلي ومعرفة احتياجات الجمهور المستهدف على مستوى دولي، لإيصال قصة نجاح المملكة إلى العالم، بأسلوب مناسب وذو أثر عالي. وهذا ما ستحققه بيور الاستشارية من خلال هذه الخدمة الرائدة."