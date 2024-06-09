بيور الاستشارية" تعلن عن إطلاق خدماتها في قطاع استراتيجيات التواصل الدولي

أعلنت "بيور الاستشارية"، الشركة السعودية الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية، عن إطلاقها وحدة التواصل الدولي الاستراتيجي، خلال مُلتقى الاستشاريين الإداريين السعوديين (SAMCA)، والتي تهدف من خلالها إلى توسيع نطاق أعمالها وإيصال رؤية المملكة إلى العالم.
وتستند بيور الاستشارية في تقديم خدماتها على فهم عميق للأسواق المحلية، إذ تضم الشركة كفاءات وخبرات متخصصة في مجالات مختلفة لخدمة عملاءها على أعلى مستوى وبجودة عالية.
وفي كلمته خلال منتدى ( SAMCA)، قال أنس الصافي، الشريك الإداري في "بيور الاستشارية": "لطالما كانت لدينا في "بيور الاستشارية" رؤيةٌ طموحة لبناء شركة استشارات سعودية تعمل بمعايير عالمية وغاية ملهمة ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق المستقبل، ويُعدّ إطلاق خدمتنا الجديدة لوحدة التواصل الدولي الاستراتيجي، والتي تتوافق مع التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030؛ خطوةً قوية في هذا الاتجاه، حيث يبحث عملاؤنا في المملكة عن شركاءَ يجمعون بين الفهم العميق للسياق المحلي ومعرفة احتياجات الجمهور المستهدف على مستوى دولي، لإيصال قصة نجاح المملكة إلى العالم، بأسلوب مناسب وذو أثر عالي. وهذا ما ستحققه بيور الاستشارية من خلال هذه الخدمة الرائدة."
وستُقدّم "بيور الاستشارية" من خلال خدمتها الجديدة استراتيجيات التواصل الدولية للعملاء المحليين من القطاع العام والقطاع الخاص، الذين يتطلعون إلى وصول أوسع للفئات المستهدفة على النطاق الدولي بما يحقق النجاح المطلوب في إيصال رسالتهم إلى الجمهور المستهدف على أكمل وجه، وإنجاح مشاريعهم وأعمالهم وتحقيق أهدافهم.