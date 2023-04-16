"أمير القصيم" يوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة العيد

وشدّد على أهمية تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصاً على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم، ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلّفين بالعمل خلال عطلة العيد، واستمرارية التواصل عبر تطبيق "صوت المواطن" الإلكتروني التابع لإمارة المنطقة، مؤكداً أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتيسير أمورهم دون تأخير.