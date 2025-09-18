بيئة مكة تدرس إنشاء سدود حماية جديدة شمال جدة للحد من مخاطر السيول

وشملت الجولة زيارة خمسة مواقع في مركزي عسفان وهدى الشام، بمشاركة عدد من المختصين من الوزارة والمؤسسة العامة للري؛ بهدف تقييم المواقع ميدانيًا واختيار الأنسب منها لإقامة مشاريع السدود، بما يضمن تعزيز الحماية والحد من مخاطر جريان السيول على التجمعات السكانية والمرافق الحيوية، إضافة إلى دراسة تحديد المواقع الحرجة خارج النطاق العمراني، والتي قد تمثل خطورة بالغة في حال حدوث عواصف مطرية.