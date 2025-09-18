بيئة مكة تدرس إنشاء سدود حماية جديدة شمال جدة للحد من مخاطر السيول
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة المياه، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للري، جولة ميدانية موسعة للوقوف على المواقع المقترحة لإنشاء سدود حماية على الأودية التي تصب شمال مدينة جدة، في إطار جهود الوزارة لحماية المناطق المعرّضة لمخاطر الأمطار والسيول بالمنطقة.
وشملت الجولة زيارة خمسة مواقع في مركزي عسفان وهدى الشام، بمشاركة عدد من المختصين من الوزارة والمؤسسة العامة للري؛ بهدف تقييم المواقع ميدانيًا واختيار الأنسب منها لإقامة مشاريع السدود، بما يضمن تعزيز الحماية والحد من مخاطر جريان السيول على التجمعات السكانية والمرافق الحيوية، إضافة إلى دراسة تحديد المواقع الحرجة خارج النطاق العمراني، والتي قد تمثل خطورة بالغة في حال حدوث عواصف مطرية.
وأسندت الوزارة دراسة تقييم السدود القائمة ودرء أخطار السيول بمناطق المملكة إلى استشاري متخصص، حيث يقوم فريق الدراسة، بمشاركة مختصين من فرع الوزارة، بزيارات ميدانية لتقييم المواقع ذات الأهمية المعنية بالدراسة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لخطط الوزارة الإستراتيجية في إدارة الموارد المائية بفعالية، وتعزيز البنية التحتية الوقائية التي تواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده المنطقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.