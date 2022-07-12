بالفيديو.. حاجة إماراتية: في ظل وجود "محمد بن سلمان" و"محمد بن زايد" نحن بخير

نوهت حاجة إماراتية بالجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، مؤكدة أنه بوجود المحمدين؛ الأول سمو الأمير محمد بن سلمان، والثاني سمو الشيخ محمد بن زايد، نحن بخير، بعد أن منّ الله عليها بأداء فريضة الحج في هذا العام مع جموع المسلمين، طالبة المولى الكريم ألا يحرم الحجاج من الأجر العظيم والخير الكثير، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.