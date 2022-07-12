بالفيديو.. حاجة إماراتية: في ظل وجود "محمد بن سلمان" و"محمد بن زايد" نحن بخير

نوهت حاجة إماراتية بالجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، مؤكدة أنه بوجود المحمدين؛ الأول سمو الأمير محمد بن سلمان، والثاني سمو الشيخ محمد بن زايد، نحن بخير، بعد أن منّ الله عليها بأداء فريضة الحج في هذا العام مع جموع المسلمين، طالبة المولى الكريم ألا يحرم الحجاج من الأجر العظيم والخير الكثير، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.
جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" بمطار الطائف خلال مغادرتها المملكة بعد تأديتها لمناسك الحج وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها المملكة لعموم ضيوف الرحمن.
وقالت الحاجة الإماراتية إن المملكة العربية السعودية لم تقصر في خدمة الحجاج، وفرت كل الخدمات من أجل راحة ضيوف الرحمن, وأشادت بجهود رجال الأمن ووجودهم في كافة المشاعر المقدسة من أجل الحفاظ على أمن المشاعر المقدسة؛ مما ساهم في نجاح الحج، ولله الحمد.
وأضافت: "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكرمتني بهدية غالية على قلوبنا، وهي أغلى هدية في الكون كله، المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فجزاهم الله خيراً على هذه الهدية الغالية".
وأردفت الحاجة الإماراتية بأن "وجود المحمدين الأول سمو الأمير محمد بن سلمان والثاني سمو الشيخ محمد بن زايد، الله يحفظهما، نحن سنكون بخير"، سائلة الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.