القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ـ رحمه الله ـ، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب".