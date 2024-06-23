"موسم جدة 2024" يعلن انطلاق فعالياته لهذا الموسم في الواجهة البحرية.. الخميس المقبل

ولتعزيز "موسم جدة 2024"، تُقام عددٌ من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية، في عددٍ من مناطق الموسم الخاصة، ومنها منطقة الـ "سيتي ووك" التي تضم مزيجًا متنوعًا من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية والحفلات الغنائية، والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق.