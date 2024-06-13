الكرم وتعظيم منزلة الضيف.. "مستشار تربوي": لهذا السبب يتسابق السعوديون على خدمة ضيوف الرحمن

وطالَبَ "النجار" بأن يكون لكل الدول موقفٌ حقيقي ومُعلن لكل مواطنيها قبل أن يحضروا للحج، يوضح لهم ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط، وموقفٌ صارم وقوي مع من يقوم بأي عمل يُخرِجُ الحج عن مقاصده العظيمة، وكما قال الشاعر: يَا أُمَّ عَمْرٍو أَلَا تَنْهَوْا سَفِيهَكُمْ؟! .. إِنَّ السَّفِيهَ إِذَا لَمْ يُنْهَ مَأْمُور