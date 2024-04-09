"مصادر الجزيرة": بكل فخر.. السعودية تشارك العالم الاحتفاء بيوم الصحة العالمي

وأردف "الرميح": تم اعتماد الاحتفاء رسمياً بهذا اليوم سنة 1950، واعتماد - السابع من أبريل - من كل عام يوماً للصحة العالمي، فيما جاء انضمام المملكة رسمياً إلى منظمة الصحة العالمية في عام 1961م، لترسخ مجموعة التدابير الحكومية المتعاقبة تعاقب الأجيال، والتي كان أساسها بناء الإنسان ومنحه حقه في الصحة والحياة وتوفير كافة القدرات والإمكانيات للنهوض بالقطاع الصحي في المملكة ، والإلتزام بإنجاح أهداف منظمة الصحة العالمية التي تشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان السعودية، وحمايتهم من الطوارئ الصحية، واستمتاعهم بحياة صحية بشكل أفضل، إضافة لتأمين سهولة وجودة الوصول للخدمة كأساس للنظام الصحي.