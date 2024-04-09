"مصادر الجزيرة": بكل فخر.. السعودية تشارك العالم الاحتفاء بيوم الصحة العالمي
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "مصادر الجزيرة"، سليمان محمد الرميح، أن المملكة العربية السعودية تشارك دول العالم، بكل فخر، اليوم احتفاءً بيوم الصحة العالمي السابع من أبريل، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "صحتي حقي".
وقال "الرميح": يحق لمملكة الخير أن تتفاعل مع هذه المناسبة وتحتفل بها باعتبارها من أكثر دول العالم التزامًا بقضايا الصحة العامة، والتي تلعب دوراً رائداً وفعالاً في دعم منظمة الصحة العالمية .
وأضاف: يعود الحديث عن تكريس هذه المناسبة للاحتفاء بها سنوياً إلى عام 1948، حين دعت جمعية الصحة العالمية إلى تكريس «يوم عالمي للصحة» لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية.
وأردف "الرميح": تم اعتماد الاحتفاء رسمياً بهذا اليوم سنة 1950، واعتماد - السابع من أبريل - من كل عام يوماً للصحة العالمي، فيما جاء انضمام المملكة رسمياً إلى منظمة الصحة العالمية في عام 1961م، لترسخ مجموعة التدابير الحكومية المتعاقبة تعاقب الأجيال، والتي كان أساسها بناء الإنسان ومنحه حقه في الصحة والحياة وتوفير كافة القدرات والإمكانيات للنهوض بالقطاع الصحي في المملكة ، والإلتزام بإنجاح أهداف منظمة الصحة العالمية التي تشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان السعودية، وحمايتهم من الطوارئ الصحية، واستمتاعهم بحياة صحية بشكل أفضل، إضافة لتأمين سهولة وجودة الوصول للخدمة كأساس للنظام الصحي.
وتابع: لعلنا ندرك جميعاً أن حق ملايين الأشخاص في الصحة حول العالم يتعرض للتهديد بشكل متزايد لأسباب تتعلق بالصراعات والأزمات المناخية وانتشار الأمراض والجوع.
واختتم رئيس مجلس إدارة شركة "مصادر الجزيرة" بالقول: يجدر بنا كقطاع خاص ينعم بخير المملكة ورعاية الملك أن يكون لنا دور مجتمعي وإنساني يتبنى الكثير من الفعاليات والقضايا التوعوية ودعم مختلف المبادرات التي تسهم في دعم أنشطة الدولة في المجال الصحي.