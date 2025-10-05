تركي آل الشيخ يكشف اليوم تفاصيل موسم الرياض 2025.. مناطق جديدة وتجارب غير مسبوقة

يعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم الأحد، تفاصيل موسم الرياض 2025، والإعلان عن أبرز المناطق والتجارب الجديدة التي يتضمنها الموسم في نسخته المقبلة.
ويُعقد المؤتمر في تمام الساعة الرابعة مساءً، بمشاركة إعلامية واسعة، ويُنقل الحدث مباشرة عبر عدد من القنوات والمنصات، من بينها قنوات السعودية وSBC وMBC والعربية وروتانا خليجية، إضافة إلى بث مباشر عبر منصات موسم الرياض الرسمية على مواقع “إكس” و“يوتيوب” و“تيك توك” و“فيسبوك”.
ويأتي الإعلان المرتقب في إطار الاستعدادات لانطلاق موسم الرياض 2025، الذي يُتوقع أن يقدم تجارب ترفيهية استثنائية ومناطق جديدة تواكب المكانة العالمية للرياض كوجهة رئيسية للفعاليات الكبرى.
يُذكر أن موسم الرياض يُعد من أبرز المواسم الترفيهية في المملكة، إذ نجح خلال الأعوام الماضية في جذب ملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها، وتعزيز مكانة العاصمة كإحدى أهم مدن الترفيه في المنطقة والعالم.