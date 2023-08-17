"سعود بن نهار" يسلم الطلاب كتبهم الدراسية في مدارس الطائف

شارك محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود في تسليم طلاب ثانوية الأقصى بالطائف كتبهم الدراسية، وذلك في إطار حرصه على الانطلاقة الجادة للدراسة منذ اليوم الأول، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.
وزار المدرسة واطلع على مرافقها، وشاهد الفصول الدراسية، كما التقى أبناءه الطلاب والكادر التعليمي والإداري في المدرسة.
ووجه الأمير سعود بن نهار كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي قال فيها: "أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات، أعضاء الهيئة الإدارية والإشرافية بتعليم الطائف كل عام وأنتم بخير وعوداً حميداً مكللاً بالنجاح والتوفيق والسداد، تنطلق عجلة التعليم على بركة الله مبتدئين عاماً دراسياً مليئاً بالتحديات، وسنواصل فيه بحول الله تحقيق مزيد من المنجزات".
وأشاد الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بالجهود التي تقدمها الكشافة في محافظة الطائف والمشاركات الوطنية المختلفة. وقال مخاطباً الكشافة خلال تدشين عدد من المشاريع التعليمية الحديثة: "فخور بعملكم الدائم وسرني ما شاهدت من تفان خلال موسم الحج للعام ١٤٤٤ في تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وهذا العمل تنالون عليه الأجر والثواب من الله تعالى وواجب وطني لضيوف الرحمن حرصت قيادتنا الرشيدة-أيدها الله- على تذليل العقبات أمامهم.
وأشار الأمير سعود بن نهار إلى أن عمل الكشافة خلال بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقامة في محافظة الطائف كان له بالغ الأثر لنجاح البطولة بجانب الجهات الحكومية والخاصة.