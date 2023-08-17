"سعود بن نهار" يسلم الطلاب كتبهم الدراسية في مدارس الطائف

وأشاد الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بالجهود التي تقدمها الكشافة في محافظة الطائف والمشاركات الوطنية المختلفة. وقال مخاطباً الكشافة خلال تدشين عدد من المشاريع التعليمية الحديثة: "فخور بعملكم الدائم وسرني ما شاهدت من تفان خلال موسم الحج للعام ١٤٤٤ في تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وهذا العمل تنالون عليه الأجر والثواب من الله تعالى وواجب وطني لضيوف الرحمن حرصت قيادتنا الرشيدة-أيدها الله- على تذليل العقبات أمامهم.