عيون لا تكلّ.. "طيران الأمن" يحلّق في سماء المشاعر ومكة لمراقبة حركة الحجاج

سخّرت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة جهودها لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن مشاركتها في تنظيم حج هذا العام بمنظومة متكاملة من الطائرات المروحية ذات التقنيات العالية والكوادر البشرية المؤهلة.
وتواصل الجهات الأمنية دورها في متابعة حركة حجاج بيت الله الحرام من سماء المشاعر المقدسة وبيت الله الحرام، حيث تعمل بتناسق محكم مع جميع القطاعات المشاركة في حفظ أمن الحج، وتقديم الخدمات الإنسانية والدعم اللوجستي للقطاعات المختلفة.
وتحلّق طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة على مدار أيام الحج لتفقد الحالة الأمنية والحركة المرورية وتقديم الخدمات الإسعافية والإنقاذ والإطفاء، مع تقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية في الميدان والمسارعة في تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية، إلى جانب نقل الصورة الحية للحج من سماء المشاعر للعالم وبثها عبر القنوات والمواقع المختلفة.