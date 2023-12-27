"سبق" ترصد نفايات طبية تهدّد صحة المتنزهين جنوب رفحاء

ويشكّل بقاء هذه النفايات دون إتلافها ودفنها في المردم المخصص لها، خطرًا كبيرًا على البيئة والإنسان، خصوصًا مع ظهور النباتات البرية المتنوعة التي يُقبل عليها المتنزّهون؛ حيث تكون مقرًّا للمخيمات والرحلات العائلية؛ ما يزيد من مخاطر التعرّض لها.