"سبق" ترصد نفايات طبية تهدّد صحة المتنزهين جنوب رفحاء

رصدت "سبق" مجموعة من النفايات الطبية قد رميت في منطقة برية مأهولة بالمتنزّهين ومرتادي البر جنوب محافظة رفحاء، بشكل عشوائي، ولم يتمّ التخلص منها بالطريقة الصحيحة كما هو متبع طبيًّا.
ويشكّل بقاء هذه النفايات دون إتلافها ودفنها في المردم المخصص لها، خطرًا كبيرًا على البيئة والإنسان، خصوصًا مع ظهور النباتات البرية المتنوعة التي يُقبل عليها المتنزّهون؛ حيث تكون مقرًّا للمخيمات والرحلات العائلية؛ ما يزيد من مخاطر التعرّض لها.
وفي ظلّ هذا المشهد الذي يرصد إهمالًا وتهاونًا بالصحة العامة، تَبرز المطالبات بمعالجة الوضع سريعًا، ومحاسبة الجهة المقصرة في أداء المهمة الموكلة إليها، وحماية حياة الآخرين من مخاطر التلوث.
وبدورها تواصلت "سبق" مع مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة والإعلام بصحة الحدود الشمالية، عبدالعظيم عويد الحازمي؛ للردّ على واقعة رمي النفايات الطبية بطريقة عشوائية؛ فقال: بعد الرجوع إلى المسؤولين بمستشفى رفحاء العام والقطاع الصحي، أكدوا أن النفايات لا تتبع لهم.