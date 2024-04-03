"الخضيري": شروط رؤية هلال شوال الاثنين غير متحققة لعدة أسباب.. وهذه علاقة الرؤية بالكسوف

أكد الفلكي والرائي عبدالله الخضيري أن شروط رؤية هلال شوال - الشرعية والعلمية - غير متحققة مساء الاثنين القادم ٢٩ رمضان، لعدة أسباب، مشيرًا إلى أن الهلال سيغرب قبل الشمس بـ ١٢ دقيقة، وأن الاقتران المركزي بين الشمس بالقمر سيكون بعد الغروب بثلاث ساعات تقريبًا، ما يعني عدم وجود الهلال في الأفق عند غروب الشمس.
وفي التفاصيل، قال الرائي والفلكي عبدالله الخضيري هلال شهر شوال لهذا العام 1445 والذي يتزامن معه كسوف للشمس (غير مشاهد في منطقتنا) ويعد الكسوف اقترانًا مرئيًا مهمًا كان نوع الكسوف وبما أن الكسوف سيحدث إن شاء الله بعد غروب الشمس بما يقارب ثلاث ساعات فهو يؤكد غروب القمر قبل الشمس".
وأضاف: "أيضًا لم يمض على القمر نصف نهاره الأرضي أي من شروقه حتى غروبه والمقدر بست ساعات و٢٢ دقيقة".
وتابع: "كذلك لم تتحقق شروط دخول الشهر، حيث إن القمر يغرب قبل الشمس بـ 12 دقيقة تقريبًا، وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا وفقًا للمعطيات العلمية".
وأكمل: "لتلك الأسباب فلن يرى الهلال مساء الاثنين القادم ٢٩ رمضان، وسوف يرى إن شاء الله مساء الثلاثاء 30 رمضان الموافق 9 إبريل، بكل جلاء ووضوح نظرًا لمكوثه الذي يزيد على 54 دقيقة هذا والله أعلم".