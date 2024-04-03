"الخضيري": شروط رؤية هلال شوال الاثنين غير متحققة لعدة أسباب.. وهذه علاقة الرؤية بالكسوف

أكد الفلكي والرائي عبدالله الخضيري أن شروط رؤية هلال شوال - الشرعية والعلمية - غير متحققة مساء الاثنين القادم ٢٩ رمضان، لعدة أسباب، مشيرًا إلى أن الهلال سيغرب قبل الشمس بـ ١٢ دقيقة، وأن الاقتران المركزي بين الشمس بالقمر سيكون بعد الغروب بثلاث ساعات تقريبًا، ما يعني عدم وجود الهلال في الأفق عند غروب الشمس.