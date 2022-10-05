"جوجل" يتزيّن بمجموعة من الأدوات المدرسية احتفالاً بيوم المعلم

تشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الـ 5 من أكتوبر تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"، وذلك بتوجيه وزارة التعليم جميع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها بتنظيم الفعاليات التي تبيّن دور المعلم والمعلمة في بناء وتطوير قدرات أبناء وبنات الوطن، وإدراكاً منها للرسالة السامية التي يحملونها، والجهود الكبيرة التي يبذلونها في بناء الأجيال.