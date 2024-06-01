السديس: لقاء أسبوعي لأئمة المسجد النبوي لإعزاز مكانة الحرمَيْن وإثراء رسالة الرئاسة الوسطية

من جهتهم، قدر أصحاب الفضيلة أئمة ومؤذنو المسجد النبوي إطلاق مبادرة زيارة أئمة ومؤذني المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدين أنها مبادرة ليست مستغربة من رئيس الشؤون الدينية؛ لسعيه الدائم للعمل المؤسسي التكاملي، والأخذ بالشورى، وتبنِّي الآراء والمقترحات، وتعظيم رسالة الإمامة والأذان في الحرمين، التي تُعدُّ محورًا ومرتكزًا رئيسيًّا لرئاسة الشؤون الدينية، كما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر.