السديس: لقاء أسبوعي لأئمة المسجد النبوي لإعزاز مكانة الحرمَيْن وإثراء رسالة الرئاسة الوسطية

أطلق رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مبادرة تعظيم رسالة أئمة الحرمين الشريفين، من خلال مبادرة زيارة الأئمة؛ بهدف تعزيز مكانتهم، وتفعيل مبدأ الشورى، وتبادُل الآراء والمقترحات إزاء إعظام رسالة الحرمين الدينية، المرتكزة على التسامح والوسطية والاعتدال، وسبل تطويرها؛ للبلوغ بالمستهدفات المرسومة عالميًّا.
وحرصًا منه على تفعيل المبادرة زار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور صلاح البدير، في منزله بالمدينة المنورة، مثمنًا دور فضيلته التفاعلي والإيجابي في تعظيم رسالة أئمة الحرمين الشريفين الدينية عمومًا، وأئمة المسجد النبوي خصوصًا.
وقال السديس إن رسالة الأئمة تعد محور ارتكاز لرئاسة الشؤون الدينية؛ لنشر رسالة الحرمين الشريفين الدينية في أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن من أولويات رسالة الشؤون الدينية: إيصال رسالة الإسلام الأصيلة، وبث قيمه وثوابته المنطلقة من التآخي الإنساني والتعايش والتسامح.
وبيَّن رئيس الشؤون الدينية أن مبادرة تعزيز مكانة أصحاب الفضيلة أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين تُعدُّ تفعيلاً عمليًّا لمبدأ الشورى الرصين في الإسلام، ويتمخض عنه -بحول الله- تبادُل الآراء والمقترحات، والمبادرات الدينية النوعية؛ وهو ما يثمر فاعلية دور الأئمة والمؤذنين في إيصال أثر رسالة الحرمين الشريفين الدينية الإيجابية عالميًّا.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر إنشاء جهاز مستقل بالشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي صب في مصلحة رسالتهما الاعتدالية الوسطية، وإثراء قاصديهما دينيًّا، وساهم في تجويد مخرجات رسالة الأئمة.
وأكد الشيخ السديس أن وكالة الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ستشهد -بحول الله- قريبًا نقلة وثابة تطويرية؛ لتعزيز المهام الدينية الوسطية للأئمة والمؤذنين، مؤكدًا جاهزية خطط الوكالة النوعية لبلوغ المستهدفات الدينية، وتعزيز دور الأئمة والخطباء؛ لإيصال أثر الحرمين الشريفين الديني الإيجابي عالميًّا.
من جهتهم، قدر أصحاب الفضيلة أئمة ومؤذنو المسجد النبوي إطلاق مبادرة زيارة أئمة ومؤذني المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدين أنها مبادرة ليست مستغربة من رئيس الشؤون الدينية؛ لسعيه الدائم للعمل المؤسسي التكاملي، والأخذ بالشورى، وتبنِّي الآراء والمقترحات، وتعظيم رسالة الإمامة والأذان في الحرمين، التي تُعدُّ محورًا ومرتكزًا رئيسيًّا لرئاسة الشؤون الدينية، كما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر.
وكان رئيس الشؤون الدينية قد دشن مبادرة تعزيز مكانة الأئمة والمؤذنين مطلع العام الحالي بزيارة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي، وشيخ مؤذني المسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن خاشقجي، بمنزلَيهما بالمدينة المنورة، مثمنًا دور الأئمة والمؤذنين التفاعلي والإيجابي في تعظيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية.