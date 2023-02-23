بالفيديو.. أول فرقة موسيقية طلابية في مدارس التعليم العام تعزف السلام الملكي السعودي

وقال وزير التعليم في كلمته بهذه المناسبة: الجميع يحتفي بكلّ فخرٍ واعتزازٍ بيوم التأسيس؛ مستحضراً المقولة الراسخة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي يقول فيها: "إن احتفاءنا بهذه الذكرى، هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات والتطلع للمستقبل"، والمقولة الراسخة لسموّ سيدي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التي يقول فيها: "لدينا عمق تاريخي مهم جداً، يتلاقى مع الكثير من الحضارات".