"يلو" راعيًا رسميًا للنقل في المعرض المصاحب لأعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ حمد الحميّد أن هذه الرعاية تأتي امتدادًا لنهج الشركة في التواجد الفعّال والمؤثر في كبرى الفعاليات الدولية، التي تُسهم في صياغة مستقبل البشرية، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت منارة عالمية في مختلف القطاعات التقنية، الصحية، الاقتصادية، الصناعية، الثقافية، الرياضية والسياحية. وتمنى الحميّد التوفيق للقائمين على الندوة والمعرض، ولكافة المشاركين والزوار في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا الحدث الدولي البارز.