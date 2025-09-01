"يلو" راعيًا رسميًا للنقل في المعرض المصاحب لأعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)

في إطار التزامها المستمر بدعم ورعاية الفعاليات الكبرى التي تحتضنها المملكة، والتي أصبحت وجهة رئيسية لأهم الأحداث العالمية ضمن رؤية السعودية 2030، أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” عن مشاركتها كراعي رسمي للنقل في المعرض المصاحب لأعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، المقامة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025. وتناقش الندوة أبرز المواضيع المتعلقة بحوكمة الإنترنت وأثرها في رسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ حمد الحميّد أن هذه الرعاية تأتي امتدادًا لنهج الشركة في التواجد الفعّال والمؤثر في كبرى الفعاليات الدولية، التي تُسهم في صياغة مستقبل البشرية، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت منارة عالمية في مختلف القطاعات التقنية، الصحية، الاقتصادية، الصناعية، الثقافية، الرياضية والسياحية. وتمنى الحميّد التوفيق للقائمين على الندوة والمعرض، ولكافة المشاركين والزوار في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا الحدث الدولي البارز.
يُذكر أن “يلو” لديها أكثر من 100 فرع تغطي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، ومملكة المغرب، وسويسرا. وتمتلك “يلو” خبرة تفوق 25 عامًا في مجالها، وتقدم مفهومًا يتجاوز مجرد تأجير السيارات؛ لتوفر خدمة تناسب احتياجات العملاء وتجعل رحلتهم أسهل وأسرع.
