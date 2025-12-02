السفراء الجدد يؤدون القسم أمام ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين

وشمل أداء القسم سفراء خادم الحرمين الشريفين المعيّنين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث أدى القسم كل من: الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز (دولة قطر)، صالح بن عبدالكريم الشيحة (بروناي دار السلام)، خالد بن عيد الشمري (رومانيا – غير مقيم لدى مولدوفا)، يوسف بن محمد البلوي (نيجيريا)، أنس بن عبدالرحمن الوسيدي (البوسنة والهرسك)، سعد بن مسفر الميموني (بوركينا فاسو)، تركي بن إبراهيم بن ماضي (ألبانيا)، سعود مشبب آل مساعد (سيراليون)، عبدالله بن حسن الزهراني (إثيوبيا)، خالد بن عبدالله الشمراني (طاجيكستان)، محمد بن عبدالله الغامدي (سنغافورة)، مزيد بن محمد الهويشان (ميانمار)، فهد بن محمد بن منيخر (نيبال)، ثامر بن محمد القصيبي (فيتنام – غير مقيم لدى كمبوديا)، وشاهر بن خالد الخنيني (هولندا).