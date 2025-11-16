أجواء جازان المعتدلة وشواطئها الخلّابة تجذبان الزوار والأهالي

جذبت الأجواء الغائمة والمعتدلة التي تشهدها منطقة جازان هذه الأيام الأهالي والزائرين إلى ارتياد الشواطئ البحرية، التي تزخرُ بمقوماتٍ طبيعيةٍ استثنائيةٍ وفريدةٍ، تشمل المناظر الخلّابة والمياه الصافية والهواء العليل، ما جعل منها وجهةً محبّبةً للكثير من داخل المنطقة وخارجها لقضاء أوقاتٍ ماتعةٍ وجميلةٍ برفقة الأهل والأصدقاء، وممارسة رياضة السباحة، والاستمتاع بلحظاتٍ منعشةٍ ومريحةٍ من الاسترخاء وصفاء الذهن.
وتتميّز المنطقة بشواطئها وسواحلها وإطلالاتها الساحرة على البحر الأحمر، التي تجمع بين روعة الطبيعة وسحرِ البحر، إضافة إلى ما تتمتّع به من مياهٍ نقيةٍ ورمالٍ بيضاء ناعمةٍ وطبيعةٍ خلّابةٍ ومتنوعةٍ، تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها الباحثين عن الاستجمام والراحة وسط أجواءٍ ساحرةٍ وممتعةٍ.
وتضم منطقة جازان شواطئ رائعةً توفّر أجواءً هادئةً ومريحةً للسباحة والاستجمام، واستكشاف الحياة البحرية المذهلة، ومشاهدة الشعاب المرجانية الملونة والكائنات البحرية الغنية والمتنوعة، إضافةً إلى ممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة، التي تضيف لمسةً من المرح والإثارة والتشويق للزوار، ومن أبرز هذه الشواطئ: الشاطئ الشمالي، والشاطئ الجنوبي، وشاطئ المرجان بمدينة جيزان، وشاطئ بيش، وشاطئ الشقيق، وشاطئ الموسم.