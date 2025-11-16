أجواء جازان المعتدلة وشواطئها الخلّابة تجذبان الزوار والأهالي

وتتميّز المنطقة بشواطئها وسواحلها وإطلالاتها الساحرة على البحر الأحمر، التي تجمع بين روعة الطبيعة وسحرِ البحر، إضافة إلى ما تتمتّع به من مياهٍ نقيةٍ ورمالٍ بيضاء ناعمةٍ وطبيعةٍ خلّابةٍ ومتنوعةٍ، تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها الباحثين عن الاستجمام والراحة وسط أجواءٍ ساحرةٍ وممتعةٍ.