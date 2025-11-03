رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، عبّر معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تضامنِ الرابطة وتعاطفها مع أسرِ الضحايا وعموم الشَّعب الأفغاني في هذه النازلة المؤلمة، مؤكدًا استعداد الرابطة لتسخير كل إمكاناتها للتخفيف من آثارها على المتضررين، سائلًا المولى سبحانَه أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.