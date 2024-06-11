سمو وزير الداخلية يزور مشروع مخيمات عرفات المطورة ذات الدورين التابعة لـ "إثراء الخير"

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية لعدد من المشاريع التطويرية الجديدة في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1445هـ، واستمع لشرح وافٍ عن المشروع من جانب رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية لأرباب الطوائف الدكتور أحمد عباس سندي، مشيرًا إلى أن مشروع المخيمات الجديدة؛ يهدف إلى إثراء خدمة الحاج، من خلال توفير جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجها الحاج لتأدية مناسكه، فضلًا عن الاستثمار الأمثل للمساحات في المشاعر المقدسة، مع تجويد الخدمات وإضافة حزم جديدة مبتكرة منها؛ لرفع مستوى الراحة المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، وزيادة الطاقة الاستيعابية في المشاعر المقدسة.