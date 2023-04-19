جموع المصلين تشهد ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي ليلة الـ29 من رمضان

شهد المسجد النبوي اليوم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في أجواء روحانية، يسودها الأمن والأمان، والسكينة والاطمئنان.
وقد امتلأت أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه والتوسعات منذ وقت مبكر، كما امتدت الصفوف إلى الطرق والمناطق المجاورة للمسجد النبوي بالمصلين والزوار من داخل وخارج السعودية، الذين حرصوا على أن يشهدوا ليلة ختم القرآن الكريم.
وأمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح البدير، الذي دعا للمسلمين في هذه الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا قادتنا، وأن يجعل بلادنا آمنة مستقرة وبلاد المسلمين.
وحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي، ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين، ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة، والراحة والطمأنينة، وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بتقديم الخدمات كافة للمسجد النبوي وزائريه.
وعملت الرئاسة على تنظيم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بالتنسیق مع الجهات المعنیة؛ إذ تم فتح الممرات الرئیسیة، وعددها 38 ممرًّا، والممرات الفرعية، وعددها 14 ممرًّا، و8 ممرات للطوارئ؛ ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممرًّا، و38 مدخلاً من مواقف السیارات، و18 سُلَّمًا من السلالم العادیة، بالإضافة إلى 12 سُلَّمًا كهربائیًّا. كما تم تهيئة الممرات المؤدية إلى (سلالم 15 و27)؛ لضمان الحركة البشریة وفق الخطة المعدة مسبقًا.
وكذلك جُهزت حافظات ماء زمزم، وتم توزيع عبوات ماء زمزم على الزوار، وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته بعدد 70 ألف لتر، وبلغ عدد المطهرات 85 ألف لتر، كما وفرت الوكالة 40 ألف كرسي لكبار السن.