جموع المصلين تشهد ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي ليلة الـ29 من رمضان

وعملت الرئاسة على تنظيم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بالتنسیق مع الجهات المعنیة؛ إذ تم فتح الممرات الرئیسیة، وعددها 38 ممرًّا، والممرات الفرعية، وعددها 14 ممرًّا، و8 ممرات للطوارئ؛ ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممرًّا، و38 مدخلاً من مواقف السیارات، و18 سُلَّمًا من السلالم العادیة، بالإضافة إلى 12 سُلَّمًا كهربائیًّا. كما تم تهيئة الممرات المؤدية إلى (سلالم 15 و27)؛ لضمان الحركة البشریة وفق الخطة المعدة مسبقًا.