"ليدار للاستثمار" تطرح "دار السدن" في جدة للبيع على الخارطة بالشراكة مع الوطنية للإسكان

وفي تعليقه على إطلاق البيع في المشروع، عبر الأستاذ أحمد بن سحيم، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار": يعتبر مشروع "دار السدن" من المشاريع السكنية الاستراتيجية الكُبرى في مدينة جدة التي نقوم بتطويرها بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان لتوفير خيارات سكنية نموذجية بمواصفات عالية الجودة وبنية تحتية متطورة، بهدف تلبية احتياجات الأسر السعودية، حيث يشتمل المشروع على 438 وحدة سكنية بثلاث نماذج مختلفة المساحات، ضمن بيئة سكنية نموذجية تمنح الساكنين فيها أسلوب حياة استثنائي مُفعم بالسعادة يواكب برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.