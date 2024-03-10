"ليدار للاستثمار" تطرح "دار السدن" في جدة للبيع على الخارطة بالشراكة مع الوطنية للإسكان

انطلاقًا من توجهها لابتكار مشاريع سكنية غير تقليدية وفريدة من نوعها، تلبي تطلعات الأسر السعودية وتواكب رؤية المملكة 2030؛ أعلنت شركة "ليدار للاستثمار" عن بدء بيع الوحدات السكنية في مشروعها النوعي (دار السدن) في جدة، وفق نظام البيع على الخارطة "وافي".
ويمثل المشروع وجهة عصرية للباحثين عن أسلوب حياة راقي في عروس البحر الأحمر، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي ضمن نطاق مجتمعات الوطنية للإسكان في مجتمع السدن في جنوب جدة، ليوفر تجربة استثنائية للسكن الفاخر ضمن بيئة حيوية مزدهرة.
وفي تعليقه على إطلاق البيع في المشروع، عبر الأستاذ أحمد بن سحيم، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار": يعتبر مشروع "دار السدن" من المشاريع السكنية الاستراتيجية الكُبرى في مدينة جدة التي نقوم بتطويرها بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان لتوفير خيارات سكنية نموذجية بمواصفات عالية الجودة وبنية تحتية متطورة، بهدف تلبية احتياجات الأسر السعودية، حيث يشتمل المشروع على 438 وحدة سكنية بثلاث نماذج مختلفة المساحات، ضمن بيئة سكنية نموذجية تمنح الساكنين فيها أسلوب حياة استثنائي مُفعم بالسعادة يواكب برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
وأضاف بن سحيم: يمتاز "دار السدن" بموقعة الفريد من نوعه داخل النطاق العمراني لجنوب جدة عند ملتقى شبكة من الطرق الرئيسية ليمثل أكثر المواقع تميزًا من حيث انسيابية الحركة وإمكانية الوصول منه وإليه. وهو يوفر جميع وسائل الراحة والترفيه في عالمٍ من الخيارات المتنوعة والمتكاملة من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مجموعة من مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والنوادي الصحية التي تم تصميمها بأسلوب هندسي مُبتكر، لتمنح السكان نمط حياة فاره، يرسم تفاصيل حياتهم بما يلائم تطلعاتهم.
وتوقَّع "السحيم" أن يُشكل مشروع "دار السدن" إضافة مهمة للقطاع السكني في جدة، وأن يشهد طلبًا كبيرًا لتملك وحداته السكنية من قبل المستفيدين من برامج الإسكان؛ نظرًا لتميزه بتصميمه المعماري الفريد وتخطيطه المبتكر، وتوفيره بيئة سكنية متكاملة تحقق رغبات واحتياجات العائلة السعودية، تماشيًا مع توجهات رؤية المملكة، في تعزيز جودة الحياة، ورفع نسبة تملك المواطنين للمسكن إلى 70% بحلول العام 2030.