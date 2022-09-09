المملكة تؤكّد موقفها الثابت من إدانة الإرهاب بأشكاله ومظاهره ودوافعه وتبريراته كافة

وأوضح أن مفهوم الضحية في جريمة الإرهاب لا يقف عند حدود مَن وقع عليهم الضرر المادي المباشر، لكنه أشبه بدائرة تتسع لتشمل ضحايا مباشرين وغير مباشرين، حيث إن الضرر قد يكون مادياً (جسدياً واقتصادياً) أو معنوياً (نفسياً واجتماعياً) ويشمل ذلك أسر الجناة، نساءً وأطفالاً، فهؤلاء فئات لا ذنب لهم إنما وجدوا أنفسهم في دائرة الضحايا المؤلمة، وهم بحاجة ماسة للوقوف إلى جانبهم أسوة بغيرهم من الضحايا.