أمانة العاصمة المقدسة تحدد شروط مباسط رمضان الموسمية.. تعرف عليها
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للاستثمار مواقع للمباسط الموسمية خلال شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ.
يأتي هذا في خطوة داعمة للشباب وتشجيعهم على الاستفادة من المواسم؛ لاستثمار أوقاتهم والحد من البيع العشوائي.
وقال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"سبق": هناك اشتراطات يجب توافرها في طالب الترخيص المؤقت؛ وهي أن يكون مقدم الطلب مواطنًا سعوديًا، وألا يقل عمره عن 18 سنة.
وأكد "زيتوني" أن تكون البسطة ثابتة وفي مكان واحد وغير متنقلة، ولا تتسبب في عرقلة السير وحركة المرور للسيارات والمارة أو مضايقات للمحالّ التجارية والمساكن المجاورة.
وأردف: يجب المحافظة على نظافة المكان، ويتم تحديد نوع النشاط في كل مبسط؛ بحيث تشمل الأنشطة المسموح بها في الموقع الواحد مع استخدام العبوات البلاستيكية للمشروبات الباردة (العصائر والسوبيا)، ويمنع استخدام أكياس بلاستيكية، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" .