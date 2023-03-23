أمانة العاصمة المقدسة تحدد شروط مباسط رمضان الموسمية.. تعرف عليها

وقال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"سبق": هناك اشتراطات يجب توافرها في طالب الترخيص المؤقت؛ وهي أن يكون مقدم الطلب مواطنًا سعوديًا، وألا يقل عمره عن 18 سنة.