"آل الشيخ": استحداث 5 مناطق في "بوليفارد وورلد" لتصل إلى 19 منطقة

كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن استحداث 5 مناطق في "بوليفارد وورلد" لتصل إلى 19 منطقة بزيادة 35% عن العام الماضي، وسيحتضن 21 فعالية جديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر موسم الرياض الذي انطلق في الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء.
وأشار إلى إطلاق متاجر DZRT في مناطق موسم الرياض، وسيكون البيع بالسعر الأصلي وبعدد محدود للقضاء على أي استغلال تجاري.
وأردف: "جوي آوورد" سينطلق في "ذا فنيو" لأول مرة بعدد حضور يفوق سابقه بـ 8 مرات.
وتابع: لأول مرة في الشرق الأوسط الـ "باور سلاب" بالشراكة مع الـ "ufc".
وقال تركي آل الشيخ: لأول مرة في المملكة.. موسم الرياض يستضيف مهرجان جائزة التسويق الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط