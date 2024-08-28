"آل الشيخ": استحداث 5 مناطق في "بوليفارد وورلد" لتصل إلى 19 منطقة

كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن استحداث 5 مناطق في "بوليفارد وورلد" لتصل إلى 19 منطقة بزيادة 35% عن العام الماضي، وسيحتضن 21 فعالية جديدة.