صيانة ونظافة وتجهيزات.. "تعليم شقراء" تكمل استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد

استكملت إدارة التعليم بمحافظة شقراء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ عبر حزمة من البرامج، توجتها بعدد من الجولات التفقدية والزيارات الميدانية؛ من أجل استقبال الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في أول يوم دراسي .
وفي التفاصيل، استكملت فرق العمل في إدارة التعليم أعمال ترحيل المقررات وتوزيعها، وأنهت أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير التجهيزات التعليمية، وجميع المتطلبات من الكوادر التعليمية والإدارية، والمادية والفنية والتقنية، ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية.
وقامت الإدارة بالتحقق من استكمال التجهيزات بعدد من الاجتماعات، حيث ترأس مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1445هـ، بحضور المساعدين، والأقسام المعنية؛ للاطمئنان على آخر الاستعدادات، والتأكد من تنفيذ خطط الاستعداد من جميع الإدارات والأقسام المعنية قبل انطلاقة العام الدراسي.
وترأس المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور عبيد الحمادي اجتماع رؤساء الأقسام التعليمية لاستعراض برامج وخطط الأقسام، استعداداً لبداية العام الدراسي 1445هـ، بكفاءة عالية.
وقام مدير التعليم بزيارة عدد من مدارس المحافظة، والتقى مديري المدارس والكادر التعليمي والإداري، ورحب بعودتهم لمقر عملهم بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي، واطلع خلال الزيارات على خطط المدارس، ووقف على جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد.
وتجول المساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي ميدانياً في عدد من المدارس، وهنأ منسوبيها بالعودة إلى محاضن العلم ومجتمعات المعرفة، ووقف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد.
وخلال هذا الأسبوع قام مشرفو ومشرفات الإدارة بزيارات لجميع المدارس؛ لتفقدها، ومتابعة الاستعدادات في مجال الكوادر التعليمية والإدارية والاحتياجات التقنية، وإنهاء أعمال النظافة والصيانة، والوقوف على استكمال متطلبات الأمن والسلامة.