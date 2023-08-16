صيانة ونظافة وتجهيزات.. "تعليم شقراء" تكمل استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد

وقامت الإدارة بالتحقق من استكمال التجهيزات بعدد من الاجتماعات، حيث ترأس مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1445هـ، بحضور المساعدين، والأقسام المعنية؛ للاطمئنان على آخر الاستعدادات، والتأكد من تنفيذ خطط الاستعداد من جميع الإدارات والأقسام المعنية قبل انطلاقة العام الدراسي.