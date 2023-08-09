فِرَق للمراقبة.. "الصحة" تطلق حملة توعوية عن العمليات القيصرية المخالفة والولادة المبكرة

وأكدت أنها ستقوم بالوقوف ميدانيًّا على المنشآت الصحية من خلال فِرَق رقابية؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية في تلك العيادات، وتصحيح الملاحظات، وضبط المخالفات المستمرة، وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، حاثة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات على مركز الاتصال 937.