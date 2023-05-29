الضمان الصحي: نعمل على تغطية الإدمان بشكل كامل من العلاج وحتى التأهيل بكافة مضاعفاته

وعن شمول وثيقة التأمين لتنويم المدمنين، أوضح أن ذلك لا يزال تحت الدراسة لإضافته في منافع التأمين في التحديثات المقبلة، وأنه في الأول من أكتوبر العام الماضي بدأ تغطية علاج الإدمان بشكل كامل تحت بند الصحة النفسية والعقلية، كما تمت تغطية جميع الحالات النفسية، كالاكتئاب والقلق التي من الممكن أن تؤدي إلى الإدمان، وأصبحت الآن من التأمينات الالزامية المغطاة.