مجموعة stc تحقق صافي أرباح 6,590 مليون ريال وتوزع 0.40 ريال للسهم الواحد عن الربع الثاني من2024

وتعليقاً على هذه النتائج أشاد المهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc, بالجهود التي بذلتها المجموعة متمثلة بقطاعاتها المختلفة وشركاتها التابعة لتعزيز مكانتها في سوق تنافسي، والتي تحققت بفضل التزام المجموعة بتحقيق استراتيجيتها "تجرأ 2.0"، مما نتج عنه أداء مالي مميز خلال فترة الـ 6 أشهر من عام 2024. كما كان لبرنامج تحسين الكفاءة التشغيلية الشامل، والذي تبنته المجموعة دور بارز بتحسين هوامش الربح وذلك من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف مما عزز المركز المالي للشركة وقدرتها على استغلال الفرص المتاحة والاستمرار بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتي ستدعم مكانة مجموعة stc كالممكن الرقمي الأول في المملكة.